العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية اليوم خرق المياه والأجواء اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام “أن طيران العدو الحربى خرق الأجواء اللبنانية فى الجنوب بعد ظهر اليوم بشكل كثيف ومتواصل وعلى علو منخفض وصولا إلى أجواء منطقة المتن الأعلى فى شمال لبنان”.

كما خرق طيران العدو أجواء حاصبيا والعرقوب وصولا إلى راشيا الوادى والبقاع الغربى بالتزامن مع تحليق طائرة تجسس معادية فوق مزارع شبعا ومناطق الجنوب.

وفي السياق تم تسجيل أربع خروقات بحرية لزوارق حربية إسرائيلية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة.

وجاء في بيان لقيادة الجيش اللبناني الليلة أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”يونيفيل”.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته الجوية والبحرية والبرية للسيادة اللبنانية فى تحد فاضح وسافر للقرارات الدولية.