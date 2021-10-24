العدوان السعودي يواصل خروقاته اتفاق الحديدة

صنعاء- سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 252 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله إن من بين الخروقات غارتين لطيران تجسسي على الفازة واستحداث تحصينات قتالية في الجاح والجبلية وقرب الخمسين.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت تحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والجاح والتحيتا و61 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و161 خرقاً بأعيرة نارية مختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.