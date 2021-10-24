تحديد أسعار اسطوانات الغاز المنزلي والصناعي المباعة خارج البطاقة الإلكترونية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم قراراً بتحديد سعر مبيع اسطوانات غاز البوتان المنزلي والصناعي للمستهلكين ولجميع القطاعات من خارج البطاقة الإلكترونية.

ووفق القرار الذي تلقت سانا نسخة منه يحدد سعر مبيع اسطوانة الغاز سعة 10 كغ “منزلي” للجهات الموزعة بـ29682 ليرة سورية لتباع للمستهلك بـ 30600 ليرة سورية بينما حدد سعر مبيع اسطوانة سعة 16 كغ “صناعي” للجهات الموزعة بـ 45570 ليرة لتباع بـ49000 ليرة سورية.

وبين القرار أن أسعار المبيع المذكورة تطبق على جميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي والبلديات والوحدات الإدارية والفرعية.

وأكد القرار أن هذه الأسعار لا تطبق على اسطوانات الغاز المباعة عبر البطاقة الإلكترونية وأن مخالفي أحكام هذا القرار يخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وجاء هذا القرار لوضع حد للسوق السوداء التي وصل فيها سعر الاسطوانة إلى 100 ألف ليرة سورية إضافة إلى منع التلاعب بوزن ومواصفات الاسطوانة وفق الوزارة.