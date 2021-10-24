استشهاد يمنيين اثنين بنيران قوات العدوان السعودي في صعدة

صنعاء-سانا

استشهد مدنيان يمنيان اليوم وأصيب اثنان آخران بنيران قوات العدوان السعودي في محافظة صعدة شمال البلاد.

وذكرت قناة المسيرة اليمنية أن قوات حرس الحدود السعودية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المحال التجارية والمنازل في منطقتي المفتح والعزة بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة ما أسفر عن استشهاد يمنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وكان مدني استشهد وأصيب 5 آخرون يوم أمس بنيران قوات النظام السعودي في منطقتي آل الشيخ والعزة بالمديرية ذاتها.

وتتعرض القرى اليمنية الحدودية بشكل يومي لنيران سعودية من خلال القذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة في ظل صمت دولي مستمر.