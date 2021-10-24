في جعبته العديد من البطولات المحلية… جعيداني يطمح إلى العالمية في التايكواندو

دمشق-سانا

بدأ لاعب التايكواندو نور الدين موفق جعيداني مسيرته الرياضية بعمر العاشرة بعد انتسابه إلى نادي المجد ومع تطور مستواه شيئاً فشيئاً استطاع تحقيق البطولات وتابع مسيرته بثبات محرزاً العديد من النتائج المتقدمة.

جعيداني 19 عاماً وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي قال حققت لقب بطولة الجمهورية لعدة سنوات حيث نلت لقب البطولة بفئة الأشبال عامي 2014 و2015 كما أحرزت اللقب بفئة الشباب عامي 2017 و2018 وحصلت مؤخراً على لقب فئة الرجال ضمن منافسات وزن 68 كغ وذلك في البطولة التي أقيمت مؤخراً بدمشق وكانت من أقوى المشاركات نتيجة المنافسات القوية التي شهدتها.

وأضاف جعيداني الحاصل على الحزام الدولي واحد دان على صعيد المشاركات الخارجية نلت المركز الثالث في البطولة الدولية التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت عام 2019 وبمشاركة 26 دولة.

ولفت جعيداني إلى أنه حالياً يواصل تحضيراته للمشاركات الخارجية القادمة بإشراف اتحاد اللعبة ومدربه الدولي زياد حمشو كما أنه يستعد للمشاركة بعد نحو شهرين في تجارب انتقاء المنتخب ولن يألو جهدا ليكون ضمن المرشحين بعد هذه التجارب للانضمام إلى المنتخب الوطني في استحقاقاته الخارجية القادمة.

وفي ختام حديثه أبدى جعيداني استعداده للمرحلة القادمة وعيناه ترنو إلى ميداليات براقة مشيراً إلى أن طموحه الوصول إلى العالمية والتتويج على منصات أقوى البطولات الدولية والقارية.

هناء صقور