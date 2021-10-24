طبيب إنتانية: الفطر الأسود لا ينتقل من إنسان لآخر وهذه طرق الوقاية

دمشق-سانا

أكد اختصاصي الأمراض الداخلية والإنتانية الدكتور بطرس نصر الله أن الأشخاص ذوي المناعة القوية غير معرضين للإصابة بالفطر الأسود الذي يصيب الأشخاص مضعفي المناعة كمرضى السرطان والمتعافين منه ومرضى الإيدز والداء السكري ومرضى كورونا.

ونفى الدكتور نصر الله أي علاقة بين الفطر الأسود أو كما يسمى الفطر العفني بمرض كورونا كما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي موضحاً أنه يصيب الأشخاص الذين لديهم ضعف في المناعة ومن بينهم مرضى كورونا.

وعزا طبيب الأمراض الإنتانية كثرة عدد إصابات الفطر الأسود خلال الفترة الحالية إلى كونها محصورة ضمن مشفى واحد لافتاً إلى أن خطورته تكمن بسبب تطوره السريع في الجسم والتأخر بتشخيصه إضافة إلى علاجه الطويل والمكلف إلا أنه في حال اكتشافه بشكل باكر تكون نسبة خطورته أقل.

وتظهر أعراض المرض وفق الاختصاصي من خلال احمرار وتشوه وازرقاق في أحد أعضاء الجسم أو صداع في الرأس مع ألم في الرقبة والجيوب مبيناً أن التشخيص يحتاج إلى إجراء طبقي محوري وأخذ عينة من المنطقة المصابة وإرسالها للتشريح المخبري.

وعن طرق انتقال الفطر الأسود أكد الدكتور بطرس أنه لا ينتقل من إنسان لإنسان والمسبب الرئيسي له فطريات موجودة في التربة والسماد والنفايات مشيراً إلى أهمية الالتزام بقواعد النظافة الشخصية وتنظيف مخاطية الأنف والبلعوم ونظافة البيوت والتهوية الجيدة والابتعاد عن أماكن الرطوبة وتنظيفها المستمر وتقوية مناعة الجسم عن طريق تناول الغذاء الصحي للوقاية منه.

راما رشيدي