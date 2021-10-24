تقليد السفير الفنزويلي وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة.. بيومورجي: انتصار سورية يغير وجه التاريخ

دمشق-سانا

أقامت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم حفل وداع لسفير جمهورية فنزويلا البوليفارية بدمشق خوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبلاده لدى الجمهورية العربية السورية وذلك في فندق داما روز بدمشق.

وخلال الحفل قام الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين بتقليد السفير بيومورجي وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عرفاناً لبلاده الصديقة وتقديراً لشخصه الكريم وجهوده الطيبة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وعقب تقلده الوسام أعرب السفير بيومورجي عن جزيل شكره وامتنانه للسيد الرئيس بشار الأسد على منحه هذا الوسام معتبراً إياه حافزاً للاستمرار بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية ونقل حقيقة الحرب على سورية إلى العالم معبراً عن شكره للحكومة والشعب السوريين ولطاقم وزارة الخارجية على تعاونهم معه لإتمام مهامه سفيراً لبلاده.

وأكد بيومورجي أن انتصار سورية وصمود شعبها في وجه الحرب الإرهابية يغير وجه التاريخ ويمهد لصياغة عالم جديد متعدد القوى مشيراً إلى أن فنزويلا تواجه اليوم حربا مماثلة تشنها قوى الهيمنة في العالم.

وفي تصريح للصحفيين أكد الدكتور سوسان عمق علاقات الصداقة بين فنزويلا وسورية وتشارك شعبي البلدين المعاناة ذاتها وتعرضهما للمؤامرات الأمريكية والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تمس الانسان العادي في حياته اليومية وترمي للتأثير على خياراته الوطنية معربا عن ثقته بأن فنزويلا بالإرث الثوري للقائد الراحل أوغو تشافيز ستنتصر ضد المؤامرة كما انتصرت سورية.

حضر الحفل عدد من السفراء المعتمدين في دمشق ومديري الإدارات في وزارة الخارجية والمغتربين.