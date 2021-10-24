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إخماد حريق بقرية فاحل في ريف حمص

2021-10-24

حمص-سانا

أخمد عناصر الدفاع المدني في حمص اليوم بالتعاون مع إطفاء مديرية الزراعة حريقاً اندلع بأشجار زيتون وأعشاب يابسة بالأراضي الزراعية لقرية فاحل في ريف المحافظة الغربي.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب حريق بالأراضي الزارعية لقرية فاحل وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وعملوا بالتعاون مع إطفاء مديرية الزراعة والأهالي على تطويق الحريق ومنع امتداده ومن ثم السيطرة عليه وإخماده والقيام بعملية التبريد والمراقبة منعاً لتجدده مشيراً إلى أن مساحة الحريق تقدر بخمسة دونمات مزروعة بنحو 50 شجرة زيتون.

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