بيسكوف: جهود روسيا لتطوير التعاون مع الناتو تذهب سدى

موسكو-سانا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن قيام روسيا بقطع العلاقات مع حلف شمال الأطلسي الناتو لن يترتب عليه أي شيء سلبي بالنسبة لها موضحاً أن جهود روسيا لتطوير التفاعل مع الحلف ما زالت تذهب سدى.

وقال بيسكوف في حديث لقناة روسيا1 التلفزيونية اليوم “إن الموقف العدواني لحلف شمال الأطلسي لم يكن سراً على الإطلاق فهذه كتلة تم إنشاؤها للعمل ضد بلدنا… ولا يمكن لأي تصريحات أو أي أغطية تمويه لهذا الاتجاه العدواني أن تجعلهم قادرين على إخفاء الهدف الحقيقي لهذه الكتلة”.

وأشار بيسكوف إلى أنه على الرغم من عدوانية الناتو فإن روسيا “دافعت دائماً عن تطوير العلاقات مع الحلف ولكن عندما أصبح من الواضح أن جميع جهودنا ذهبت سدى قمنا للتو بإعلان ما هو حقيقي رسمياً”.

ولفت إلى أن روسيا لا يمكنها أن تعيق انضمام أوكرانيا للناتو ولكن منالممكن تقليل عواقب مثل هذه الخطوات.

وحول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن قال بيسكوف إن “اللقاء التالي بين بوتين وبايدن يجب أن يتم في المستقبل القريب …وسيتم عقده”.