مهلة جديدة لقبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية لاختصاصات محددة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد قبول طلبات الاشتراك للدورة الامتحانية الثانية لعام 2021 لتعادل الشهادات غير السورية للمقبولين في امتحانات الدورات السابقة ضمن عدة اختصاصات بين الـ26 والـ28 من تشرين الأول الجاري.

وحسب إعلان للوزارة تلقت سانا نسخة منه مددت فترة قبول طلبات الاشتراك لامتحانات تعادل الشهادات غير السورية للمقبولين في امتحانات الدورات السابقة ضمن اختصاصات الإجازة في الصيدلة والعلوم الطبية المساعدة والعلوم الصحية من حملة شهادات الإجازة في العلوم الصحية والقبالة والتقانات الحيوية وتخصص السمع والنطق والطب البيطري ومساعد المجاز في العلوم الطبية والصحية والبيطرية بدءاً من يوم الثلاثاء الواقع في 26-10-2021 ولغاية يوم الخميس الواقع في 28-10-2021.

وكانت الوزارة حددت فترة قبول الطلبات للتقدم للدورة الامتحانية الثانية لعام 2021 خلال الفترة ما بين 28-7-2021 ولغاية يوم الخميس 12-8-2021 ومنحت مهلة إضافية بين الـ3 والـ5 من تشرين الأول الجاري.

منار ديب