انطلاق الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان

طشقند-سانا

انطلقت في أوزبكستان اليوم عمليات الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد يتنافس فيها خمسة مرشحين بينهم الرئيس الحالي شوكت ميرضيائيف.

وأفاد موقع روسيا اليوم بأن مراكز الاقتراع البالغ عددها 10760 فتحت أبوابها أمام الناخبين على أن تنتهي عملية التصويت مساء اليوم.

وتضم سجلات الناخبين في البلاد 76ر19 مليون شخص وحسب الدستور الأوزبكي يتعين على المرشح الحصول على أكثر من 50 بالمئة من أصوات الناخبين للفوز في هذه الانتخابات وعلى ألا تقل نسبة المشاركة فيها عن 33بالمئة.

وقدم كل من الأحزاب الخمسة المسجلة رسميا في البلاد مرشحا له في هذه الانتخابات إلا أن الأوفر حظاً حسب استطلاعات الرأي هو الرئيس ميرضيائيف البالغ من العمر 64 عاماً والذي رشحه الحزب الليبرالي الديمقراطي أكبر أحزاب أوزبكستان.

ويتوقع إعلان النتائج غداً.