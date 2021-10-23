الاحتلال التركي ومرتزقته يجددون عدوانهم على تل تمر بريف الحسكة

الحسكة-سانا

جدد الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين عدوانهم على القرى والبلدات الآمنة في محيط تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وقالت مصادر محلية لمراسل سانا إن “عدداً من قذائف المدفعية الثقيلة أطلقها الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون سقطت على قرية تل شنان شمال ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

وكثفت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته خلال الأسبوعين الماضيين بالقذائف والصواريخ على القرى في محيط تل تمر ورأس العين حيث اعتدت الخميس الماضي على قرى الدردارة وحمرا وتل شنان في محيط تل تمر بريف الحسكة ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.