القبض على أحد متزعمي تنظيم (داعش) الإرهابي في ليبيا

طرابلس-سانا

ألقت قوة تابعة لمكافحة الإرهاب في ليبيا القبض على ثلاثة إرهابيين بينهم أحد متزعمي تنظيم “داعش” الإجرامي وكان ضمن إرهابيي التنظيم التكفيري في سورية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن أمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين قوله في بيان اليوم إن “عناصر القوة ألقت القبض على الإرهابيين الثلاثة بمن فيهم متزعم تنظيم (داعش) في مدينة مسلاتة وهو ليبي الجنسية” مضيفاً أن الإرهابي الموقوف كان ضمن صفوف “داعش” في سورية.

وأكد الزين أن “جهاز مكافحة الإرهاب في ليبيا سيضرب بيد من حديد جميع أوكار الإرهاب أينما وجدت على الأراضي الليبية” مشدداً على أن عناصر القوة ستواصل جهودها للقبض على باقي العناصر الارهابية الذين لاذوا بالفرار.

وكانت تقارير إعلامية وثقت في أيار العام الماضي مواصلة النظام التركي بزعامة رجب طيب أردوغان نقل آلاف المرتزقة الإرهابيين من شمال سورية إلى ليبيا برفقة جنود أتراك وبدعم وتمويل من مشيخة قطر لدعم ميليشيات حكومة فايز السراج.

وخلف عدوان حلف شمال الأطلسي الناتو على ليبيا عام “2011” فوضى عارمة في هذا البلد في ظل انتشار الأسلحة وميليشيات مسلحة وإرهابية.