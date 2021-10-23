رام الله: وقفة تضامنية مع الأسرى في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية مساء اليوم في وقفة تضامنية دعما للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي جابت شوارع المدينة رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى المضربين عن الطعام ولافتات تطالب بالإفراج عنهم ولاسيما أن بعضهم وصل إلى مرحلة الخطر التي تهدد حياته نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم.

ويواصل سبعة أسرى فلسطينيين في معتقلات الاحتلال إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائمه المتواصلة بحق الأسرى وسط تدهور أوضاعهم الصحية وتصاعد المخاطر التي تهدد حياتهم.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.