شارما: التوصل لاتفاق عالمي حول المناخ صعب

لندن-سانا

رأى رئيس مؤتمر الأطراف للمناخ ألوك شارما اليوم أن التوصل إلى اتفاق عالمي نهاية قمة المناخ سيكون أكثر صعوبة من مؤتمر باريس عام 2015.

ونقلت وكالة فرانس برس عن شارما قوله “إن جعل نحو 200 بلد يلتزم بأهداف الانبعاثات لحصر ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأقل من 1.5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية مهمة شاقة” مشيراً إلى أن “ما نحاول القيام به هنا في غلاسغو هو في الواقع صعب جداً”.

وأضاف “الكثير من القواعد التفصيلية في مؤتمر باريس تركت للمستقبل لذلك سيكون ذلك في هذا المؤتمر صعباً على مستويات عدة” لافتاً إلى أن “المهمة ستكون أكثر صعوبة بسبب عدم حضور الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين”.

ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 من المقرر عقده في مدينة غلاسغو في الفترة بين الـ 31 من تشرين الأول والـ 12 من تشرين الثاني برئاسة بريطانيا ومن المقرر أن يضم المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي والاجتماع السادس عشر للأطراف في اتفاقية كيوتو والاجتماع الثالث لأطراف اتفاقية باريس.