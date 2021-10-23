إلى متى يستمر ضباب الدماغ؟

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة أمريكية أن ضعف الإدراك الذي يعرف باسم ضباب الدماغ قد يستمر لأشهر لدى مرضى كوفيد 19 حتى بين أولئك الذين لم يدخلوا المستشفى.

ووفق موقع سي ان ان أوضحت الدراسة أن نحو ربع مرضى كوفيد 19 في سجل النظام الصحي بمستشفى مانوت سيناي الأمريكي قد عانوا من بعض المشكلات في ذاكرتهم حيث جمعوا بيانات 740 مصاباً بكورونا لا تتجاوز أعمارهم 49 عاماً وليس لديهم تاريخ من الخرف وتم تقييم الأداء الإدراكي لكل مريض وتحليل وتيرة ضعف الإدراك بين المرضى.

ووجد الباحثون أن 15 بالمئة أظهروا قصورا في الطلاقة الصوتية أثناء التحدث و16 بالمئة قصورا في المهارات العقلية و18 بالمئة أظهروا عجزاً في سرعة المعالجة المعرفية في حين 23 بالمئة يعانون من استعادة الذاكرة.

وأشار الباحثون إلى أن المرضى في المستشفى كانوا أكثر عرضة للإصابة بضعف الانتباه والأداء التنفيذي والطلاقة اللغوية والذاكرة ولها آثار كبيرة على الحياة المهنية والنفسية والوظيفية مقارنة ببعض مرضى العيادات الخارجية الذين يعانون من ضعف إدراكي.