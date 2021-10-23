فالنسيا يتعادل مع مايوركا

مدريد-سانا

تعادل نادي فالنسيا مع نادي مايوركا بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف المباراة لاعب مايوركا أنخيل رودريغيز في الدقيقة 32 وأضاف لاعب فالنسيا هدفاً ثانياً سجله مختار دياخابي في مرمى فريقه عن طريق الخطأ في الدقيقة 38 فيما سجل أهداف فالنسيا كل من غونسالو غيديس الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وأضاف الهدف الثاني خوسيه غايا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

ويحتل فالنسيا المركز 10 في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة ومايوركا في المركز 12 برصيد 12 نقطة.