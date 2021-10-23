الأمن الإسباني يقبض على شخصين خلال عملية أمنية ضد الإرهاب

مدريد-سانا

ألقت قوات الأمن الإسبانية مساء أمس القبض على شخصين خلال عملية أمنية ضد الإرهاب نفذتها في مدينة ملقا.

وذكرت صحيفة ملقا اليوم أن وحدات من أجهزة الاستخبارات في الحرس المدني الإسباني داهمت بدعم من وحدات التدخل السريع مبنى مهجوراً وتمكنت من القبض على شخصين متطرفين مشيرة إلى أنه تم العثور خلال عمليات البحث والتفتيش على عدة صناديق من المواد تتضمن أجهزة كمبيوتر ووثائق خاصة بالإرهابيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيقات مازالت جارية تحت إشراف محكمة التحقيقات المركزية في المحكمة الوطنية العليا ضد الإرهاب الدولي موضحة أن هذه العملية هي جزء من عملية دولية أوسع حيث يقوم الخبراء الأمنيون بالتحقيق ما إذا كان هذان المعتقلان على صلة وعلاقة ببعض المعتقلين من خلية إرهابية تم تفكيكها مؤخراً إضافة إلى أن الأجهزة الأمنية لا تستبعد حدوث اعتقالات جديدة ضمن هذه العملية ضد الإرهاب.