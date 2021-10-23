إخماد حريق في أحد محال تصليح السيارات بالقابون

دمشق-سانا

أخمد رجال فوج إطفاء دمشق اليوم حريقاً نشب بأحد محال تصليح السيارات في منطقة أبوجرش بالقابون واقتصرت أضراره على الماديات.

وذكر مصدر من قسم شرطة القابون لمندوبة سانا أن الحريق اندلع في محلة أبوجرش في القابون نتيجة ماس كهربائي ضمن محل ميكانيك سيارات ومن ثم امتد إلى محال دهان للسيارات وتمت السيطرة عليه بالكامل دون وقوع إصابات والأضرار اقتصرت على الماديات.

من جانبه أكد مصدر من فوج إطفاء دمشق أنه فور ورود معلومات عن اندلاع الحريق انطلقت سيارات الإطفاء إلى المكان المذكور وتمت السيطرة عليه مباشرة.

سفيرة إسماعيل