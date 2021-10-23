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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
طلبتنا في سلوفاكيا: التفجير الإرهابي بدمشق يعكس ثقافة التنظيمات المتطرفة
2021-10-23
أكاديمية تشيكية: دمشق تمثل تقاطع طرق مهماً للثقافات والأديان
2021-10-23
شلاباتا: التفجير الإرهابي في دمشق عمل جبان
2021-10-23
بوغدانوف يبحث مع السفير حداد تطورات الوضع في سورية
2021-10-22
مجلس الشورى اليمني يدين التفجير الإرهابي الغادر في دمشق
2021-10-22
الكزبري: الوفد الوطني طرح مبادئ تعكس طموحات الشعب السوري وعمل كل ما يمكن لإنجاح الجولة
2021-10-22
مباحثات لممثلين عن جناح سورية في إكسبو دبي مع نظرائهم من دول عدة
2021-10-22
محليات
إخماد حريق في أحد محال تصليح السيارات بالقابون
2021-10-23
معرض الباسل للإبداع والاختراع غداً في كلية الهندسة الميكانيكية بدمشق
2021-10-23
إخماد حريق في أحد محال تصليح السيارات بالقابون
2021-10-23
الجو صحو بشكل عام وتحذير من تشكل الضباب في عدد من المناطق
2021-10-23
حرمان 150 وسيلة نقل عامة بدمشق من التزود بالوقود
2021-10-23
حمص.. إخماد حريق في الأراضي الزراعية لبلدتي شين والصويري
2021-10-22
القبض على سارق أحد أبراج شبكة الخليوي بحماة
2021-10-22
رياضة
ماينز يهزم أوغسبورغ بالدوري الألماني
2021-10-23
دورتموند يعلن غياب هالاند لعدة أسابيع للإصابة
2021-10-22
كاراتسيف يتأهل لربع نهائي بطولة موسكو الدولية للتنس
2021-10-22
الروسي خاتشانوف يتأهل إلى نصف نهائي كأس الكرملين
2021-10-22
الاتحاد يتوج بلقب بطولة كأس السوبر بكرة السلة بنسختها الأولى
2021-10-22
الادعاء الفرنسي يطالب بسجن بنزيما 10 شهور
2021-10-22
روما يخسر بسداسية أمام بودو غليمت النرويجي
2021-10-21
اقتصاد
زراعة 55 ألف غرسة حراجية ضمن خطة التحريج الاصطناعي في الغاب
2021-10-23
أكثر من 240 طناً كميات الأقطان المستلمة في محلج محردة
2021-10-23
58 منشأة جديدة في المنطقة الصناعية بطرطوس
2021-10-22
الذهب يرتفع للجلسة الرابعة مع ضعف الدولار
2021-10-22
مليون وستمئة ألف معاملة عبر البرنامج الإلكتروني لنقل المركبات
2021-10-22
هبوط الليرة التركية إلى أدنى مستوى في تاريخها
2021-10-22
توقعات بإنتاج 21 ألف طن زيتون بدرعا و10 آلاف طن في الغاب
2021-10-22
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الشريط الأخباري
ميليشيا (قسد) تختطف عشرات الشبان في الحسكة ومحيطها
بلدة محجة وعدد من قرى منطقة اللجاة بدرعا ينضمون لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة
معرض الباسل للإبداع والاختراع غداً في كلية الهندسة الميكانيكية بدمشق
أكاديمية تشيكية: دمشق تمثل تقاطع طرق مهماً للثقافات والأديان
شلاباتا: التفجير الإرهابي في دمشق عمل جبان
حرمان 150 وسيلة نقل عامة بدمشق من التزود بالوقود
الكزبري: الوفد الوطني طرح مبادئ تعكس طموحات الشعب السوري وعمل كل ما يمكن لإنجاح الجولة
تجمع جماهيري حاشد في تل رفعت رفضاً للاحتلال التركي وتنديداً بجرائمه الوحشية
السيد نصر الله: المقاومة قادرة على مواجهة أي خطر إسرائيلي
المحكمة العسكرية اللبنانية تطلب الاستماع إلى جعجع
إخماد حريق في أحد محال تصليح السيارات بالقابون
2021-10-23
إخماد حريق في أحد محال تصليح السيارات بالقابون
2021-10-23
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