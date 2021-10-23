تخصيص 440 مكتتباً ضمن مشروعي السكن الشبابي والعمالي بالقنيطرة

القنيطرة-سانا

بين مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان بالمنطقة الجنوبية المهندس حسان فلاح أنه سيتم تخصيص 160 مكتتباً في السكن الشبابي في منطقة العتم كمرحلة أولى و280 مكتتباً للسكن العمالي في مدينة البعث وذلك في كانون الأول المقبل وضمن خطة التخصيص لعام 2021.

وأشار المهندس فلاح في تصريح لمراسل سانا إلى أنه يتم حالياً العمل على إنجاز أعمال المقاسم في المرحلة الثانية للسكن الشبابي في منطقة العتم حيث بلغت نسبة إنجاز الموقع العام 45 بالمئة.

وأوضح أن فرع الإسكان يقوم باستقبال العمال المكتتبين لإتمام مرحلة التخصيص حيث سيتم تشكيل لجنة من وزارة الإسكان من أجل التخصيص حسب الأولوية بالتسجيل بموجب الدفاتر والتجمعات العمالية ويتم الاختيار بالمساكن حسب أولوية الدفتر للعامل المكتتب.

وأضاف إن عدد العمال المكتتبين الذين تم تخصيصهم سابقاً وراجعوا فرع المؤسسة حتى تاريخ اليوم بلغ 136 مكتتباً من أصل 280 مكتتباً علماً بوجود 208 شقق سكنية مخصصة سابقاً ولكن غير مسلمة لأصحابها نتيحة الظروف التي مرت بها المحافظة.

غسان علي