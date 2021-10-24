معرض الباسل للإبداع والاختراع ينطلق اليوم

دمشق-سانا

تنطلق اليوم الدورة الـ 20 من معرض الباسل للإبداع والاختراع الذي تقيمه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع جمعية المخترعين السوريين والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وبشراكة استراتيجية مع شركة سيريتل.

وتستمر فعاليات المعرض ضمن كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق حتى الـ 28 من تشرين الأول الجاري حيث يضم 276 عملاً لمشاركين من سورية والعراق وضعوا تصاميم واختراعات في عدة محاور وهي.. إعادة الإعمار 10 مشاركات والتصميم والإنتاج والإنشاءات الثابتة 9 والكهرباء 52 والمجالات الطبية 45 والهندسة الميكانيكية 29 والتكنولوجيا 117 والكيمياء 14.

وأوضح مدير حماية الملكية التجارية والصناعية شفيق العزب في تصريح لـ سانا أنه سيتم توزيع جوائز مادية على الفائزين الأوائل من كل محور للمركز الأول مليون ليرة سورية والثاني 750 ألف ليرة والثالث 500 ألف ليرة وجوائز عينية على باقي الفائزين إضافة إلى جائزتين من المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو للمتميزين وفق رأي لجنة البحث العلمي ودروع تكريمية للجهات المشاركة والراعية.

ويهدف معرض الباسل وفق العزب إلى تشجيع المبدعين والمخترعين على مواصلة اتجاهاتهم العلمية وتطوير اختراعاتهم إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الاختراعات ووضعها موضع التطبيق بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في سورية من خلال استثمار رؤوس الأموال في متابعة مسيرة الإبداع والابتكار الوطني.

الجدير بالذكر أن انطلاقة معرض الباسل الأولى كانت عام 1992 واستمر بعقد دوراته المتتالية حتى خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية.

علي عجيب