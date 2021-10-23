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لافروف يبحث مع مسؤول أممي سبل تقديم المساعدات الإنسانية دون شروط مسبقة

2021-10-22

موسكو-سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم مع نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للمسائل الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة مارتن غريفيث المسائل الملحة المطروحة على جدول الأعمال الإنساني الدولي بما في ذلك الأوضاع في سورية وأفغانستان واليمن وإثيوبيا وفنزويلا وأوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية إبداء المساعدة لجميع المحتاجين إليها دون شروط سياسية مسبقة وبالتقيد التام بالمبادئ الأساسية للمساعدة الإنسانية الموثقة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182.

وأشار الجانبان وفق بيان الخارجية الروسية إلى أهمية التمسك بمواصلة التعاون مع الوكالة المختصة للأمم المتحدة بما يخدم مصالح الحل الفعال للمهمات الإنسانية الملحة وصيانة الاستقرار والأمن في شتى مناطق العالم.

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