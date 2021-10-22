مجلس الشورى اليمني يدين التفجير الإرهابي الغادر في دمشق

صنعاء-سانا

أدانت هيئة رئاسة مجلس الشورى للجمهورية اليمنية التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف حافلة مبيت عسكرية بدمشق أمس الأول.

وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم أن العمل الإرهابي مدان شكلاً ومضموناً بكل المقاييس السياسية والقانونية والإنسانية مشيرة إلى أنه “يأتي في الوقت الذي بدأت فيه الشقيقة سورية الخروج من أزمتها وتتجه نحو الانفراج السياسي والدبلوماسي”.

ولفت البيان إلى أن “التفجير الإرهابي يخدم في المقام الأول أعداء سورية المنزعجين من كل ما حققته من إنجازات ميدانية بوعي الشعب السوري الصامد ووقوفه خلف قيادته في مواجهة كل التحديات”.

وعبر مجلس الشورى اليمني عن “التضامن الكامل مع الشعب السوري الشقيق في مواجهة الإرهاب والمؤامرات التي يتعرض لها” مؤكداً “الثقة في تجاوز سورية وشعبها كل التحديات والمخططات الإجرامية التي تستهدفها والمضي نحو استعادة دورها وموقعها القومي والإقليمي في المنطقة”.

وارتقى أمس الأول 14 شهيداً ووقع عدد من الجرحى من جراء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين استهدف حافلة مبيت عسكرية لدى مرورها بالقرب من جسر الرئيس بدمشق.