وضع المجموعة البخارية الثانية في محطة توليد الزارة الحرارية بالخدمة

حماة-سانا

وضعت اليوم المجموعة البخارية الثانية في محطة توليد الزارة الحرارية بالخدمة وتم ربطها على الشبكة الكهربائية وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة العامة التي شملت العنفة والمرجل والمدخنة في هذه المجموعة بالخبرات والكفاءات الوطنية العاملة في المحطة.

وأشار وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل خلال جولة اطلاعيه له اليوم في المحطة إلى جهود ومبادرات كوادر المحطة والتي وفرت ما يزيد على 10 ملايين يورو على الخزينة العامة مبيناً أن هذه الأعمال النوعية سرعت عملية الصيانة بتقليص الجدول الزمني المقرر لها من 6 إلى 4 أشهر.

وبين المهندس مصطفى شنتوت مدير الشركة العامة لمحطة توليد كهرباء الزارة في تصريح لمراسل سانا أن أعمال الصيانة شملت المدخنة والمرجل والبرج الجاف بالإضافة إلى العنفات وملحقاتها بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لهذه المجموعة إلى نحو 200 ميغا واط بدلاً من 90 ميغا واط مشيراً إلى أن المجموعة الثانية بعد إنجاز أعمال صيانتها لن تحتاج إلى صيانة مماثلة مجددا إلا بعد مضي 10 سنوات.

ويذكر أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة وزارة الكهرباء لصيانة مختلف مكونات المنظومة الكهربائية وإعادة تأهيل ما خربته الحرب على سورية.

عبد الله الشيخ