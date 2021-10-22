القوات العراقية تدمر وكراً لإرهابيي (داعش) في كركوك

بغداد-سانا

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول تدمير وكر لتنظيم (داعش) الإرهابي والقضاء على أحد إرهابييه في جبال قره جوغ.

وقال رسول في بيان اليوم نقله موقع السومرية نيو “بناء على معلومات استخبارية من شعبة استخبارات الفرقة 14 نفذت مفارز الاستخبارات العسكرية واجباً أمنياً تم خلاله تدمير وكر وقتل أحد الإرهابيين في سلسلة جبال قره جوغ ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك”.

وكانت القوات العراقية أعلنت صد هجوم لتنظيم (داعش) الإرهابي أمس على نقطة عسكرية في منطقة الربطة بمحافظة الأنبار والقضاء على أحد الإرهابيين.