النظام التركي يواصل حملات القمع

أنقرة-سانا

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم 81 شخصاً بذريعة تورطهم بمحاولة الانقلاب في تموز 2016.

ونقلت وكالة أنباء الاناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصدر أمني قوله إن “الادعاء العام في العاصمة انقرة أصدر مذكرات اعتقال بحق 125 شخصاً بينهم 29 تم فصلهم أو تعليق عملهم في وزارة الخارجية و18 صف ضباط و78 طالباً مفصولين من المدارس العسكرية وأطلق عمليات بحث وتمشيط تم خلالها اعتقال 14 شخصاً في 15 محافظة تركية إضافة إلى اعتقال 67 آخرين في مداهمات في 37 محافظة”.

وزعم المصدر ارتباط المعتقلين بمنظمة الداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

ويواصل نظام أردوغان حملات القمع ضد معارضيه في مختلف المدن والمناطق التركية حيث اعتقل على مدى السنوات الماضية آلاف الأشخاص من مدنيين وعسكريين فضلاً عن فصل نحو 150 ألفاً من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى أو إيقافهم عن العمل.