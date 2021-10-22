القبض على سارق أحد أبراج شبكة الخليوي بحماة

دمشق-سانا

ألقت شرطة ناحية سلحب في حماة القبض على سارق أحد أبراج شبكة الخليوي وضبطت معه سيارة مسروقة وشخصين ساعداه على نقل المسروقات وإخفائها.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه بناء على المعلومات الواردة لشرطة ناحية سلحب في حماة حول تعرض أحد أبراج شبكة الخليوي (سيريتل) في بلدة أبو قبيس للسرقة من قبل أشخاص مجهولين ومن خلال البحث والتحري الدقيق تمكنت شرطة الناحية من القبض على السارق وحجز سيارة نوع سابا كان يقودها وبتدقيق وضع السيارة تبين أنها مسروقة وتحمل لوحات غير مطابقة ومذاع البحث عنها.

وبينت الوزارة أنه بالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بشراء السيارة مع علمه بأنها مسروقة من شخص في مدينة سلمية وباشتراكه مع أشخاص متوارين عن الأنظار بسرقة أحد أبراج شبكة الخليوي (سيريتل) من بلدة أبو قبيس ونقل المسروقات بالسيارة المذكورة وإخفائها في منزل شخصين ألقي القبض عليهما واعترفا بإخفاء المسروقات ومساعدة المقبوض عليه بنقلها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استرداد المسروقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وتقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.