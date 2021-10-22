مليون وستمئة ألف معاملة عبر البرنامج الإلكتروني لنقل المركبات

دمشق-سانا

أنجزت وزارة النقل مليوناً وستمئة ألف معاملة عبر البرنامج الإلكتروني لمعاملات المركبات منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه.

وبين مدير النقل الطرقي محمود أسعد في تصريح لـ سانا أن البرنامج الجديد شكل نقلة نوعية في مجال أتمتة العمل بمديريات النقل من حيث السرعة وتبسيط الإجراءات سواء في عمليات التسجيل لأول مرة أو نقل قيود المركبات أو ترسيمها وكذلك الحال بالنسبة للفحوص الدورية وتسديد الرسوم السنوية وتجديد رخص المركبات.

وأشار أسعد إلى دور البرنامج بجعل مديريات النقل في جميع المحافظات تعمل كمديرية واحدة بحيث يمكن للمواطن القيام بكل الإجراءات المطلوبة في أي مديرية بغض النظر عن مكان تسجيل المركبة ما وفر مصاريف تنقلات وسفر المواطنين ومن يرافقهم من ورثة أو بائع أو شار “فالمعاملة الواحدة أحيانا تضم 6 أفراد أو أكثر”.

وسجلت مديريات النقل في جميع المحافظات خلال العام الجاري 32312 مركبة جديدة من جميع الفئات كما تم إنجاز ما يقارب الـ 176 ألف معاملة نقل ملكية وفق أسعد الذي أوضح أن الإيرادات المالية المحققة وصلت هذا العام إلى نحو 100 مليار ليرة سورية منها 97 ملياراً عبر الدفع الإلكتروني لوحده.