جاليتنا في التشيك: التفجير الإرهابي دليل إفلاس الإرهابيين

براغ-سانا

أكد أبناء الجالية والطلبة السوريون الدارسون في جمهورية التشيك أن التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة مبيت عسكرية بدمشق أول أمس دليل على إفلاس وفشل التنظيمات الإرهابية.

وجاء في بيان مشترك صدر اليوم عن الجالية والطلبة تلقت سانا نسخة منه أن الأعمال الإجرامية للتنظيمات الإرهابية لن تزيد السوريين إلا عزيمة على مواصلة مكافحة الإرهاب ومتابعة الطلبة تحصيلهم العلمي مجددين وقوفهم إلى جانب وطنهم وجيشهم الباسل حتى تحقيق النصر النهائي على الإرهاب.

وارتقى أول أمس 14 شهيداً ووقع عدد من الجرحى من جراء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين استهدف حافلة مبيت عسكرية لدى مرورها بالقرب من جسر الرئيس بدمشق.