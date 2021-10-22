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الروسي كاراتسيف يتأهل إلى ربع نهائي كأس الكرملين للتنس

2021-10-21

موسكو-سانا

تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكرملين الروسية للتنس بعد فوزه اليوم على البيلاروسي إيغور غيراسيموف بمجموعتين نظيفتين.

وحسم كاراتسيف المواجهة بمجموعتين دون مقابل 6-4 و6-3 خلال ساعة واحدة و26 دقيقة.

وسيواجه كاراتسيف في الدور المقبل الفرنسي جيل سيمون الفائز بدوره على الأمريكي ماكينزي ماكدونالد بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-2.

وفي مباراة ثانية ودع البطولة مصنفها الأول الروسي أندريه روبليف بخسارته أمام الفرنسي أدريان مانارينو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة نتائجها 5-7 و7-6 و6-3.

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