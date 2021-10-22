روما يخسر بسداسية أمام بودو غليمت النرويجي

روما-سانا

تعرض فريق روما لهزيمة قاسية أمام نظيره بودو غليمت النرويجي بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل سداسية الفريق النرويجي كل من إيريك بوتييم 8 و53 وأولا سولباكين 71 و80 وباتريك بيرغ 20 وأماهل بيلغرينو 78 فيما سجل هدف روما اليتيم الإسباني كارليس بيريز في الدقيقة الـ 28 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع بودو غليمت رصيده إلى 7 نقاط وانتزع صدارة المجموعة الثالثة من روما الذي توقف رصيده عند 6 نقاط وتراجع إلى مركز الوصافة.