إعلان أسماء الفائزين في المسابقة الوطنية الأولى على آلة الكمان

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الثقافة أسماء الفائزين بالمسابقة الوطنية الأولى لليافعين على آلة الكمان خلال حفل استضافته القاعة المتعددة الاستعمالات بدار الأوبرا.

وذهب المركز الأول لليافع فراس حرب الذي أبدع بتقديم مقطوعة موسيقية قصيرة نالت إعجاب الحاضرين أما المركز الثاني فكان من نصيب جاد ابراهيم.

وتشكلت اللجنة الخاصة بالمسابقة من المايسترو رعد خلف والموسيقيين المثنى علي ورزان قصاب بتنسيق من المايسترو عدنان فتح الله.

وفي تصريح للصحفيين بينت الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة أن المسابقة هي الرابعة للعزف على الآلات وشملت البيانو والعود والقانون والالات النفخية والكمان منوهة بامكانيات الشابين الفائزين اللذين يتمتعان بموهبة لافتة عبر برامج المسابقة رغم انها تعادل ما هو موجود في كبريات المعاهد الموسيقية بالعالم.

وأكدت الوزيرة مشوح أن الموسيقا هي لغة الشعوب والانسانية ونستطيع عبرها أن نقول ما نشاء بأرقى أسلوب داعية الأهالي لتشجيع أبنائهم على الموسيقا والفنون إضافة لدراستهم ولا سيما مع وجود كل الإمكانيات لدعمهم.

الموسيقية رزان قصاب أستاذة الكمان في المعهد العالي للموسيقى ومعهد صلحي الوادي أكدت أن البرنامج الذي تم اختياره للمسابقة ذو طابع عالمي مشيرة إلى أن اللجنة فوجئت بالمستوى الذي أظهره المتقدمون آملة تطوير المسابقة قي الاعوام القادمة.

المايسترو رعد خلف اعتبر أنه من الضروري أن تكون هذه المسابقة ذات صبغة تنافس المستويات العالمية لاننا لدينا الثقة فيما نملكه من مواهب قادرة على رفد مؤسساتنا الاكاديمية بكوادر وقدرات عالية.

الشاب فراس حرب الفائز بالمركز الأول ذكر أن التدريبات استمرت لأربعة أشهر بإشراف الدكتور نسيب مروان وكانت المرحلة الأولى عبر الفيديو والانترنت معرباً عن طموحه في الوصول إلى العالمية ورفع علم سورية في المحافل الدولية.

هادي عمران