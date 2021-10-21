14 ضبطاً تموينياً في درعا

درعا-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري 14 ضبطاً تموينياً بحق أصحاب الفعاليات المخالفة في المحافظة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور أحمد العوض في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت صاحبي مخبزي دير البخت الشمالي والجنوبي بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل وأصحاب فعاليات تجارية مختلفة من مواد غذائية وصحية وفروج وبيض وأحذية وخضار وفواكه بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية وعدم الإعلان عن الأسعار وموزع ألبسة بواسطة سيارة بمخالفة عدم حيازة فواتير بيع وصاحب مطعم شعبي بمخالفة عدم الإعلان عن بدل خدمات.

وأوضح العوض أن المديرية سيرت دوريات على موزعي مادة المازوت في مدينة درعا للتأكد من سلامة العدادات ووصول المادة بالسعر النظامي للمواطنين مبيناً أن المديرية أغلقت اليوم معملي كونسروة على أوتوستراد دمشق درعا تنفيذاً لضبوط تموينية سابقة.