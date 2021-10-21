بوتين: واشنطن لم تحقق أهدافها من حربها على العراق وأفغانستان

موسكو-سانا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة لم تحقق أياً من أهدافها خلال 20 عاماً من حربها على كل من العراق وأفغانستان مبيناً أن الغزو الأمريكي لهذين البلدين ألحق أضراراً بهما وبواشنطن نفسها.

وقال بوتين في كلمة له اليوم في ختام أعمال منتدى فالداي الدولي “على مدى عقدين من الزمن كانت أقوى دولة في العالم تشن حملات عسكرية في دولتين لا يمكن مقارنتها بغيرها بأي شكل من الأشكال ولكن نتيجة لذلك اضطرت إلى تقليص عملياتها دون تحقيق أي من الأهداف التي حددتها لنفسها قبل عشرين عاماً”.

وأضاف أن الولايات المتحدة لم تتضرر بنفسها فحسب بل ألحقت بهذه الدول أضراراً كبيرة أيضاً مشيراً إلى أن هذا الأمر “جعل الوضع أسوأ”.