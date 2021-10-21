كمامة تكشف الإصابة بكورونا

واشنطن-سانا

صمم مهندسون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد قناع وجه جديداً يمكنه تشخيص إصابة من يرتديه بفيروس كورونا المستجد في غضون 90 دقيقة تقريباً.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية عن جيمس كولينز أستاذ الهندسة الطبية والعلوم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكبير مؤلفي الدراسة قوله إنه “تم دمج أجهزة استشعار صغيرة بالأقنعة ويمكن التخلص منها أو إعادة تركيبها في أقنعة الوجه الأخرى كما يمكن تكييفها لاكتشاف فيروسات أخرى”.

وأوضح أن “المستشعرات تعتمد على آلات خلوية مجففة بالتجميد طورها فريق البحث سابقاً لاستخدامها في تشخيص الإصابة بفيروسات مثل “ايبولا” و”زيكا”.

وأظهر الباحثون أنه يمكن أيضاً دمج المستشعرات في الملابس مثل معاطف المختبر ما قد يوفر طريقة جديدة لمراقبة تعرض العاملين في مجال الرعاية الصحية لمجموعة متنوعة من مسببات الأمراض أو غيرها من التهديدات.

وتم تصميم مستشعرات قناع الوجه بحيث يمكن تنشيطها من قبل مرتديها عندما يكونون على استعداد لإجراء الاختبار ولا تعرض النتائج إلا في داخل القناع من أجل خصوصية المستخدم.