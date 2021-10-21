أحزاب لبنانية: سورية هزمت المخطط الإرهابي

بيروت-سانا

أدانت كتلة الوفاء للمقاومة التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة مبيت عسكري في دمشق أمس مؤكدة أن سورية التي هزمت المخطط الإرهابي التكفيري قادرة على قطع أيدي العابثين بأمنها وماضية لتحقيق النصر النهائي الكامل والشامل.

كما أدانت الكتلة في بيان أصدرته عقب اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد رعد الاغتيال الصهيوني الجبان للمناضل والناشط الحقوقي الأسير السوري المحرر مدحت الصالح مؤكدة أن هذا الإرهاب لن يخضع إرادة الشعب السوري المناهض للاحتلال والعدوان.

بدوره أدان تجمع العلماء المسلمين في لبنان التفجير الإرهابي مؤكدا أن هذا العمل الإجرامي دليل على فشل المشروع الصهيوأمريكي في سورية.

وارتقى أمس 14 شهيدا ووقع عدد من الجرحى من جراء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين استهدف حافلة مبيت عسكري لدى مرورها بالقرب من جسر الرئيس بدمشق.