إغلاق في موسكو لعشرة أيام لمواجهة الموجة الجديدة من كورونا

موسكو-سانا

وقع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم على مرسوم يفرض الإغلاق في موسكو لمدة عشرة أيام لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المرسوم أن “الوضع الوبائي في موسكو يتطور وفقا للسيناريو الأسوأ وأنه في الأيام المقبلة قد تبلغ المدينة ذروة تاريخية بمعدلات الإصابة بكورونا”.

وأعلن المرسوم أن الفترة بين الـ 28 من تشرين الأول إلى الـ 7 من تشرين الثاني المقبل أيام عطلة رسمية يتم خلالها تعليق عمل جميع المؤسسات والمنظمات في المدينة باستثناء عدد محدود من المنظمات الحيوية.

كما يشمل التعليق عمل المؤسسات والمنظمات في مجال التجارة والخدمات والتموين والرياضة والثقافة والترفيه وعروض الأفلام وغيرها باستثناء بيع الأدوية والأغذية والسلع الأساسية الأخرى مع استمرار المطاعم والمقاهي في خدمات توصيل الوجبات الجاهزة.

وخلال الفترة المذكورة تعلن عطلة في رياض الأطفال والمدارس كما يتوقف نشاط أي دورات وحلقات للأطفال بينما يسمح لمؤسسات التعليم المهني والعالي بمواصلة الأنشطة الدراسية عن بعد فقط.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق أمس على فرض عطلة رسمية تمتد من الـ 30 من تشرين الأول حتى الـ 7 من تشرين الثاني مدفوعة الأجر على خلفية ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى مستويات قياسية في البلاد.