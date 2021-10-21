لافروف: الاتحاد الأوروبي غير مستعد لاستئناف الحوار مع روسيا

موسكو-سانا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم استعداد روسيا استئناف الحوار مع الاتحاد الأوروبي على مبادئ المساواة مؤكدا أن بروكسل ليست مستعدة بعد لذلك.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس.. تحدثنا بإيجاز عن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي التي تعيش أزمة عميقة منذ فترة طويلة وهذا ليس خيار روسيا.. سنكون مستعدين لاستئناف الحوار مع الاتحاد الأوروبي وفق مبادئ المساواة والمصالح المتبادلة لكن وللأسف فإن زملاءنا في الاتحاد الأوروبي ليسوا مستعدين لمثل هذا العمل.

وكان لافروف أعلن الاثنين الماضي أن بلاده قررت تعليق عمل بعثتها الدائمة لدى حلف شمال الأطلسي ووقف عمل البعثة العسكرية للناتو في موسكو ابتداء من الأول من تشرين الثاني القادم.

جاء ذلك ردا على قرار “ناتو” في وقت سابق تقليص عدد الأعضاء المعتمدين للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الحلف من 20 إلى 10 أشخاص كما قرر الحلف سحب اعتماد 8 أعضاء في البعثة واصفا إياهم بـ “الضباط غير المعلنين في الاستخبارات الروسية”.