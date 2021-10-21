توزيع مساعدات طبية على الأسر المحتاجة بالحسكة

الحسكة-سانا

وزعت الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية “مركز بيت الكل” بالحسكة مساعدات طبية على عدد من الأسر المحتاجة بالمحافظة.

وبينت مسؤولة المساعدات الطبية والعينية بالجمعية نعيمة لولو لمراسل سانا أن المساعدات المقدمة شملت 21 جهاز ضغط هوائي و40 جهاز قياس السكري و5 علب شرائح لكل جهاز و 12 فرشة هواء و50 جهاز رذاذ مع قناع و15 جهاز ضغط الكترونيا.

كما أوضحت أن عمليات التوزيع تشمل العائلات الأكثر حاجة بعد إرفاق المواطن المحتاج تقريرا طبيا يثبت حاجته إلى الجهاز الطبي بهدف مساعدته والتخفيف عنه.

يشار إلى أن عمليات التوزيع تمت بالشراكة بين الجمعية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبإشراف من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.