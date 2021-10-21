SCS-NET

توزيع مساعدات طبية على الأسر المحتاجة بالحسكة

2021-10-21

الحسكة-سانا

وزعت الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية “مركز بيت الكل” بالحسكة مساعدات طبية على عدد من الأسر المحتاجة بالمحافظة.

وبينت مسؤولة المساعدات الطبية والعينية بالجمعية نعيمة لولو لمراسل سانا أن المساعدات المقدمة شملت 21 جهاز ضغط هوائي و40 جهاز قياس السكري و5 علب شرائح لكل جهاز و 12 فرشة هواء و50 جهاز رذاذ مع قناع و15 جهاز ضغط الكترونيا.

كما أوضحت أن عمليات التوزيع تشمل العائلات الأكثر حاجة بعد إرفاق المواطن المحتاج تقريرا طبيا يثبت حاجته إلى الجهاز الطبي بهدف مساعدته والتخفيف عنه.

يشار إلى أن عمليات التوزيع تمت بالشراكة بين الجمعية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبإشراف من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

انظر ايضاً

مد مجبول زفتي لشوارع في مركز مدينة الحسكة

الحسكة-سانا بدأ مجلس مدينة الحسكة اعمال مد مجبول زفتي كامل لعدد من الشوارع الرئيسية في …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved