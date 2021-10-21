3 شبان من القامشلي يأسسون مطعما للمأكولات الشعبية الجزراوية

القامشلي-سانا

بهدف الحفاظ على المأكولات الشعبية التي تشتهر بها الجزيرة السورية وتوفير عدد من فرص العمل للسيدات أسس 3 شبان من مدينة القامشلي بالحسكة مشروع “مطبخ جوان” وذلك في حي الكورنيش.

ويتم في المطبخ تصنيع المأكولات الموسمية وتخزينها أو بيعها بشكل مباشر للمستهلك حيث أسهم المشروع الذي تعمل فيه 8 سيدات بإعالة أكثر من 14 عائلة.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين صاحب فكرة مطبخ جوان الشاب خلف عبد الباري خلف أن الهدف منه المحافظة على المطبخ الجزراوي وحماية بعض الوصفات الشعبية من النسيان لكون جيل الشباب الحالي أصبح يعتمد على الوجبات السريعة ورفد السوق بمنتجات تشكل جزءا مهما من تنوع وغنى تراث الجزيرة السورية.

وقال إن المنتجات التي يقدمها المطبخ طبيعية مئة بالمئة وخالية من المواد الحافظة كما أنه يوفر فرص عمل للعديد من السيدات من أجل تمكينهن اقتصاديا في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة.

وتحدثت السيدات العاملات في المطبخ “تيودورا وميرال ونوال” أنهن يصممن من خلال العمل على تامين دخل مالي شهري لأسرهن مؤكدات أنهن يقمن بعملهن بشغف حيث تحدثت تيودورا ملكي أن ما يسعدها وزميلاتها خروج الزبون وهو سعيد مع تشجيعه لهن ورضاه عن المنتجات فيما اكدت ميرال أنها رغم مرضها تقف لتعمل إلى جانب الفتيات اللواتي يستمعن لتعليماتها بكل محبة.

وأوضح الشاب أحمد عبد العزيز أحد العاملين في المشروع أنه لمواجهة عدم توافر التيار الكهربائي بشكل مستمر وتذليل عقبات العمل تم استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بدلا من تشغيل المولدات الكهربائية.

نوف الضمن