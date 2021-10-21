279 أسيراً فلسطينياً يواصلون إضرابهم عن الطعام

القدس المحتلة-سانا

يواصل 279 أسيراً فلسطينياً في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على جرائمه المتواصلة بحق الأسرى.

ونقلت وكالة وفا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قولها إن 279 أسيراً يواصلون إضرابهم أقدمهم الأسرى الستة كايد الفسفوس المضرب منذ 99 يوما ومقداد القواسمة 92 يوماً وعلاء الأعرج 75 يوماً وهشام أبو هواش 66 يوماً وشادي أبو عكر 58 يوماً وعياد الهريمي 29 يوماً مشيرة إلى أن أوضاعهم الصحية صعبة وتشكل خطراً على حياتهم وخاصة الفسفوس والقواسمة وأبو عكر.

ولفتت الهيئة إلى أن ثلاث أسيرات تواصلن إضرابهن لليوم الخامس إلى جانب 270 أسيرا يواصلون إضرابهم لليوم التاسع على التوالي رفضا لانتهاكات الاحتلال وممارساته التعسفية بحقهم وفي مقدمتها نقلهم من معتقل لآخر وعزلهم واحتجازهم في زنازين انفرادية والتي زادت وتيرتها منذ السادس من أيلول الماضي حين تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم عبر نفق حفروه في معتقل جلبوع قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد ملاحقة استمرت لأيام وأشارت الهيئة إلى أن عدد الأسرى المضربين مرشح للزيادة خلال الأيام القادمة.

ويواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني ظروف اعتقال قاسية بينهم 600 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.