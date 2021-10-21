الخارجية الروسية تحذر من عواقب ضم أوكرانيا إلى “ناتو”

موسكو-سانا

حذرت وزارة الخارجية الروسية اليوم من عواقب انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو” مؤكدة أن هكذا إجراء يمثل خطوة خطيرة ستضطر موسكو للرد عليها.

وتعليقاً على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بشأن احتمالات عضوية أوكرانيا للناتو قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو لوكالة نوفوستي: هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه المواقف عن مسؤولين في دول الناتو كما أن هذا النهج تثبته الوثائق الرسمية للحلف لكننا لا نركز على المواقف الرسمية بل على الخطوات العملية ونعتقد أن ذلك سيكون خطوة خطيرة للغاية ستجبر روسيا على الرد بشكل مناسب.

وأكد دعم واشنطن لكييف في تطلعاتها الأطلسية مضيفاً: “بما أن هذه مفاوضات بين الناتو وأوكرانيا فإن الأمر متروك لهم لتقرير ما هو المطلوب ومتى لكننا وجهنا لهم نوعا من التحذير من أن أي خطوة ستكون لها عواقب والناتو على علم بموقفنا بشأن أوكرانيا”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أكد الشهر الماضي أن أي انضمام محتمل لأوكرانيا إلى الناتو يمثل تهديداً لروسيا.