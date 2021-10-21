أكثر من 160  قتيلاً جراء فيضانات في الهند ونيبال

نيودلهي كاتماندو-سانا

لقي أكثر من 160 شخصاً مصرعهم جراء فيضانات وانزلاقات تربة اجتاحت الهند ونيبال في الأيام الماضية.

ونقلت رويترز عن” إس.إيه موروغسان” المسؤول في إدارة مكافحة الكوارث بولاية اوتارخاند شمال الهند قوله إن “الولاية كانت من أكثر المناطق تضررا حيث سجلت 48 وفاة”.

وفي منطقة ناينيتال السياحية في أوتارخاند فاضت بحيرة البلدة وأغرقت الطريق الرئيسي وألحقت أضرارا بالجسور وخطوط السكك الحديدية.

أما في ولاية كيرالا جنوب الهند فقد لقي نحو 42 شخصاً حتفهم الأسبوع الماضي جراء الفيضانات التي أودت أيضا بحياة 77 شخصاً على الاقل في نيبال .

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 116 شخصاً جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية السنوية التي تستمر عادة من كانون الثاني إلى أيلول من كل عام.