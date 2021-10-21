مهرجان أغنية الطفل السوري.. أطفال سورية يواجهون الحرب والموت

دمشق-سانا

أصر أطفال سورية رغم يد الظلام التي طالت مدينة الياسمين على نشر السلام والحب بغنائهم لوطنهم في ختام مهرجان أغنية الطفل السوري الخامس الذي أقامته منظمة طلائع البعث تحت عنوان “غنوا مع الأطفال” على مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون.

“وحياة ترابك يا سورية يا أحلى صبية يا ست الكل” كلمات غردت بها حناجر أطفال الأوركسترا الوطنية المركزية لمنظمة طلائع البعث بقيادة المايسترو السموءل الشماط مؤكدين بأصواتهم الطفولية أن الحرب القاسية لن تستطع كسر إرادتهم وانتزاع أحلامهم وأن أنغام موسيقاهم ستزهر أملاً بالغد.

وذهبت جائزة أفضل أداء طفلي لأغنية الطفلة رغد ابراهيم فرع إدلب عن أغنيتها “يا عصفور” أما جائزة أفضل أداء طفلي للأغنية الطربية التراثية فنالها محمد يوسف قويدر من فرع دمشق عن أدائه أغنية عنابي لكارم محمود أما جائزة أفضل أداء طفلي للأغنية الوطنية فكانت من نصيب الطفلة زينب كرماني فرع دير الزور والتي أدت أغنية بكتب اسمك يا بلادي.

كما منحت جائزة أفضل لحن جديد لأغنية آن أن أحيا بسلام لإحسان خضور من فرع حماة بينما ذهبت جائزة أفضل كلمات جديدة يا رقة الخير للمعلم أحمد شلاش من فرع الرقة وجائزة أفضل مدرب للفئة الأولى لعمار عباس فرع طرطوس عن أغنية سأتعلم وأفضل مدرب للفئة الثانية عن أغنية على بلد المحبوب للبنى بكور فرع إدلب كما أوصت اللجنة برعاية مجموعة من الأطفال الموهوبين.

رئيس منظمة الطلائع الدكتور محمد عزت عربي كاتبي بين أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف المدنيين اليوم وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى لن يثنينا عن مواصلة العمل ولن يفقد الأمل في قلوبنا وعقولنا ولا أرواحنا بل سنستمر بنشر الأمل بالعمل والفرح والعلم والمعرفة رغماً عنهم.

رئيس لجنة التحكيم المايسترو عدنان فتح الله أشار إلى وجود مواهب واعدة تستحق الدعم والرعاية لتفردها وتميزها إضافة لوجود أغاني قدمت لأول مرة بما يخص الألحان والكلمات التي ستغني المكتبة الغنائية السورية.

كما تم تكريم عدد من الفنانين والموسيقيين والمدرسين وهم الفنان حسام تحسين بيك والمايسترو أندريه معلولي وعماد جلول والدكتور المثنى علي ووائل شاهين روان المصفي وعدنان الأزروني ومحمد علي و سليمان حرفوش والمايسترو السموءل الشماط والمدرب عيسى النجار إضافة إلى تكريم لجنة التحكيم.

وتألفت لجنة تحكيم المهرجان من المايسترو نزيه الأسعد والمغنية الأوبرالية والمدرسة سناء بركات ورئيس قسم الآلات النفخية في المعهد العالي للموسيقا فؤاد شلغين ومدير مديرية المعاهد الفنية في وزارة الثقافة بريام سويد.

يشار إلى أن مهرجان أغنية الطفل السوري الخامس الذي احتضنته دار الأوبرا على مدى خمسة أيام يطلق سنوياً أصواتاً سورية واعدة تعكس المواهب التي تختزنها بلادنا والإعداد الجيد الذي يحظى به هؤلاء الأطفال ما مكنهم من المشاركة في فعاليات وبرامج محلية وعربية.

شذى حمود/أماني فروج