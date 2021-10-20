جائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان في الهند للفيلم الوثائقي فوق الأرض

دمشق-سانا

حصل الفيلم الوثائقي بعنوان فوق الأرض للمخرج السوري سومر عفيف آغا على جائزة أفضل فيلم وثائقي في الهند ضمن مسابقة مهرجان اورواتي للسينما الدولية.

وتأتي الجائزة الثالثة للفيلم بعد حصوله على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان غولدن سبارو السينمائي في الهند و جائزة الجمهور بمهرجان أوكو الدولي للسينما الانثوغرافية في بولغراد بإقليم أوديسا في أوكرانيا.

كما تم ترشيح فيلم فوق الأرض للمسابقة الرسمية ضمن عدة مهرجانات في أوروبا والتي ستجري الشهر المقبل منها مهرجان بارادايز في هنغاريا ومهرجان براتيسلا الدولي للسينما في سلوفاكيا.

ويسلط الفيلم الوثائقي فوق الأرض الضوء عبر 50 دقيقة على التاريخ السوري الغني بعبق الحضارات والأصالة عبر طريقة مونولوجية خاصة ورؤية وتحليل داخلي كأي إنسان سوري يرى بلده بعد غياب طويل بصورة مختلفة عما كانت عليه قبل الحرب.

كما يتضمن الفيلم عرضاً لبعض ما حل في سورية من دمار وتخريب على يد الإرهابيين.

محمد سمير طحان