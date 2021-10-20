السوريون في أوروبا: التفجير الإرهابي دليل إفلاس أعداء سورية

استوكهولم-سانا

أدان الاتحاد الوطني للمغتربين السوريين في السويد وأوروبا بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة المبيت العسكري بدمشق مؤكداً أنه يدل على إفلاس ويأس أعداء سورية.

وجاء في بيان أصدره الاتحاد وتلقت سانا نسخة منه: نرفع الصوت عالياً وندين ونستنكر بشدة هذا الاعتداء الإرهابي الأهوج الغاشم وتلك العملية الجبانة التي تدل على إفلاس ويأس وخوف الأعداء في الخارج وأذرعهم بالداخل من الصمود والانتصارات التي تحققها سورية في تصديها للإرهاب وإفشالها مخططات أعدائها.

وجدد البيان تمسك السوريين في المغتربات حول العالم بالوقوف إلى جانب وطنهم سورية وخلف قيادتها وجيشها الباسل حتى تحقيق النصر المؤزر ودحر الإرهابيين من كل شبر من الأرض السورية.

وارتقى 14 شهيداً ووقع عدد من الجرحى جراء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما بحافلة مبيت عسكري عند جسر الرئيس بدمشق في وقت سابق صباح اليوم.