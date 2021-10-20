تشغيل 3 آبار في عسال الورد وسعسع على الطاقة الشمسية

ريف دمشق-سانا

شغلت بلدتا عسال الورد وسعسع في ريف دمشق 3 آبار مياه شرب على الطاقة الشمسية بدعم من المجتمع الأهلي بهدف تأمين استمرار ضخ المياه وإيصالها للمنازل.

من وحدة مياه عسال الورد بين “حوشان خلوف” في تصريح لسانا أنه تم تركيب 256 لوحاً شمسياً على بئرين استطاعتهما تقدر بـ 60 حصاناً لتأمين استمرارية الضخ للبلدة.

وتتوزع في بلدة عسال الورد عشر آبار ثلاث منها تعمل على الكهرباء واثنتان على الطاقة الشمسية وخمس متوقفة لعدم توفر الكهرباء والمازوت وفق “خلوف” الذي أكد السعي لتشغيلها على الطاقة الشمسية.

وفي سعسع جرى تركيب 48 لوحاً شمسياً على احدى الآبار لتشغيلها على الطاقة الشمسية حسب رئيس المجلس المحلي المهندس “نضال محمد الحلاج” الذي أشار إلى أنه بعد تركيب المضخات على البئر وتشغيلها وصلت المياه إلى جميع المنازل.

وأشار الحلاج إلى تركيب مصابيح إنارة تعمل على الطاقة الشمسية لجزء من شوارع البلدة وهناك خطة لاستكمال إنارة الشارع الرئيسي بالكامل والحارات الفرعية.

وبين الحلاج أنه تم إنجاز مشروع صيانة شبكة الصرف الصحي للبلدة كاملاً بدعم من محافظة ريف دمشق وتخصيص مجلس البلدة بمبلغ 25 مليون ليرة لتجهيز البنية التحتية لملعب البلدة.

سفيرة إسماعيل ومهران معلا