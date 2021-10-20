إنجاز 5 كتل سكنية في مدينة عدرا الصناعية وتخصيصها بالكامل

ريف دمشق-سانا

تتواصل أعمال البناء والإكساء في المنطقة السكنية بمدينة عدرا الصناعية حيث أنجز حتى الآن 5 وحدات سكنية ومركز صحي وثلاث مدارس بالتوازي مع شق طريق سريع مواز للمنطقة.

مدير مشروع المنطقة السكنية في مدينة عدرا الصناعية المهندس أنور محمد أوضح لـ سانا أن المساحة الإجمالية للمنطقة السكنية تبلغ 1800 هكتار وتبعد عن مركز إدارة عدرا نحو 8 كيلو مترات ولسهولة العمل قسمت المساحة الاجمالية وتجري الأعمال حاليا ضمن 18 هكتارا تتضمن بناء 23 وحدة سكنية نفذ منها 5 وحدات ومبنى للبلدية ومركز صحي وثلاث مدارس لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي علما أن 50 بالمئة من المساحة ستكون مساحات خضراء.

محمد أكد أن الشركة العامة للطرق والجسور نفذت كامل البنى التحتية بموجب عقد بقيمة مليار ليرة سورية من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وأوصلتها إلى مداخل الوحدات السكنية كما جرى تركيب أعمدة إنارة و4 مراكز تحويل للكهرباء وفتح الطرق ورصفها وباتت جاهزة لمرحلة التصفير النهائي إضافة إلى لحظ طريق مواز للمنطقة السكنية يسمى طريق دمشق السريع بطول 35 كيلومترا شق منه حاليا واحد كيلومتر ليستكمل خلال المرحلة القادمة.

وعن الكتل السكنية الخمس المنجزة لفت محمد إلى أن كل كتلة تتألف من أربعة طوابق تضم 16 شقة بمعدل 4 شقق ضمن الطابق الواحد وتتراوح مساحتها بين 88 و132 مترا مربعا خصصت بالكامل وتجري حاليا أعمال الإكساء الخارجي للكتل رقم 4 و5 فيما قاربت نسب الإكساء للكتل الثلاث الأولى الـ 95 بالمئة.

مدير المشروع ذكر أن من شروط التسليم للأشخاص المكتتبين والمخصصين إجراء إكساء خارجي كامل وتقديم خدمات مشتركة تتمثل في بيت المصعد والأدراج المرخمة والمداخل المطينة كاشفا عن توقيع عقد آخر لتنفيذ كتلتين سكنيتين مساحة كل كتلة 1600 متر مربع قيد التصديق حاليا للمباشرة في التنفيذ خلال شهر.

سفيرة إسماعيل