مجلس الوزراء يدين التفجير الإرهابي: لن يزيد السوريين إلا تصميماً على دحر الإرهاب

دمشق-سانا

أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم حافلة مبيت عسكري عند جسر السيد الرئيس بدمشق وأدى إلى ارتقاء أربعة عشر شهيدا ووقوع عدد من الجرحى.

وأكد المجلس في جلسته الأسبوعية أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب السوري إلا إصرارا وتصميما على دحر الإرهاب متوجها بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

وارتقى 14 شهيدا ووقع عدد من الجرحى صباح اليوم جراء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة مبيت عسكري بالقرب من جسر السيد الرئيس بدمشق كما قام عناصر الهندسة بتفكيك عبوة ثالثة سقطت من الحافلة المذكورة بعد الانفجار.